مصرع طفل سقط من أعلى سلم بسوهاج

لقي طفل يبلغ من العمر 5 أعوام مصرعه، بعد سقوطه من أعلى سلم ، بدائرة مركز سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بوصول الطفل (علي ص ا ر) 5 أعوام، إلى المستشفى الجامعي جثة هامدة، ويقيم دائرة مركز سوهاج.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، وسؤال والدته، تبين بأنه أثناء صعود نجلها سلم المنزل، انزلقت قدمه وسقط أرضًا مما أدى إلى وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى النيابة العامة التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.