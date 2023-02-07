الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيوتشر يسعى للفوز على البنك الأهلى والوصول للمركز الثاني

فيوتشر خسر أخر مبارياته
فيوتشر خسر أخر مبارياته أمام الزمالك

يستضيف فيوتشر فريق البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة في الأسبوع السابع عشر للدوري الممتاز.

فيوتشر بقيادة علي ماهر يحتل المركز الثالث برصيد 31 بفارق الأهداف عن بيراميدز وحقق 8 انتصارات مقابل سبعة تعادلات وهزيمة واحدة كانت أمام الزمالك في الجولة الماضية بعد 21 مباراة دون هزيمة وسجل الفريق 21 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا  وجمع 5 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على انبي والتعادل مع بيراميدز والمصري والهزيمة أمام الزمالك ويسعى للفوز والانفراد بالمركز الثاني في حالة تعثر بيراميدز أمام طلائع الجيش.

علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمود حمدي ومحمد طارق وأحمد يحيى ومحمود مرعي وعلي الفيل ومحمود رزق ومحمود شعبان وباسم علي وطارق طه  وجوزيف جوناثان وغنام محمد ومحمد رضا وكريم نيدفيد وعلي زعزع وهشام عادل وناصر ماهر وأيمن الصفاقسي وعبد الكبير الوادي ومروان محسن وعمر السعيد وأحمد عاطف.

وشهدت القائمة غياب أحمد رفعت العائد من الوحدة الإماراتي لعدم جاهزيته الفنية ومهند لاشين للإيقاف لحصوله عل ثلاثة انذارات ومحمود جنش وسعد سمير للإصابة وهشام حافظ ومصطفى البدري وحاجي باري لأسباب فنية .

في المقابل يحتل البنك الأهلي بقيادة القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة من انتصارين وسبعة تعادلات وسبع هزائم وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر 6 مباريات وجمع منها 4 نقاط بالتعادل مع الإسماعيلي وأسوان والداخلية وغزل المحلة والهزيمة أمام الاتحاد السكندري والأهلي ويسعى للفوز للابتعاد عن مثلث الهبوط.

القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو المديرالفني لفريق البنك الأهلي اختار22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمود الزنفلي وأحمد صبحي وأحمد ياسين ومحمود الجزار وخالد مصطفي وأحمد العش وأمير مدحت وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب وأسامة إبراهيم ومحمود سيد وسعيدو سيمبوري ومحمد هلال ومحمد بسيوني وإسلام جابر وفراس عيفية وأحمد ياسر ومحمود قاعود ورزاق سيسيه وكريم بامبو وباسم مرسي وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة غياب محمد أبو جبل ومحمد فتحي  للإصابة.

يدير المباراة محمد الحنفي ويساعده خالد السيد وعادل ماهر ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو إبراهيم محجوب مساعد حكم فيديو.           

الدوري المصري الممتاز فيوتشر فريق البنك الأهلي علي ماهر القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو

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