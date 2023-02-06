الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المسلمانى: محطة جبل الزيت من كبرى محطات العالم التى تعمل بالرياح

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، أن محطة جبل الزيت لطاقة الرياح ستكون مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة، حيث ستسهم هذه المحطة في إنتاج المزيد من الطاقة النظيفة والمتجددة، ولهذا ستصبح مصر من أولى الدول المصدرة للكهرباء.

الانبعاثات الكربونية

وأكد المسلماني، خلال تقديمهه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية لها رؤية في ملف تقليل الانبعاثات الكربونية، وبذل جهد في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن محطة جبل الزيت من المحطات الكبيرة التي نفذت وافتتحها الرئيس السيسي في 2018.

محطة زيت الرمل 

وأضاف في حديثه، أن محطة جبل الزيت مقامة على مساحة كبيرة للغاية والتي تبلغ 100كيلو متر، ولهذا يتم تصنيف هذه المحطة أنها أكبر محطة رياح بالعالم.

احمد المسلماني جبل الزيت الطاقة المتجددة المطبعة الأولى الحياة

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