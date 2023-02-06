الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«موسى»: «خبير جيولوجى هولندى توقع حدوث زلزال تركيا وسوريا من 3 أيام»

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن خبيرا هولنديا في مجال “الجيولوجيا”، توقع حدوث زلزال كبير في جنوب تركيا والأردن وسوريا ولبنان، بقوة 7.5 ريختر، بالإضافة إلى حدوث مجموعة من التبعيات لهذا الزلزال.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الخبير الهولندي تحدث في  3  فبراير الجاري، عن حدوث زلزال في هذه المنطقة، مبديًا اندهاشه من هذه التوقعات، ووصف الزلزال بأنه كارثة إنسانية.

 اندلاع حريق كبير فى ميناء إسكندرون التركى

 وأشار إلى أنه اندلع مساء اليوم حريق كبير في ميناء إسكندرون التركي بسبب الزلزال، بالإضافة إلى إغلاق عدد كبير من المطارات في الولايات التي شهدت حدوث زلزال تركيا.

 وأوضح “موسى”، أن ما حدث في منطقة سيدي بشر من هبوط أرضي ليست له علاقة بزلزال تركيا، مؤكدًا أن سبب حدوث هبوط أرضي في هذه المنطقة ناتج عن الأمواج العاتية، كما أنه يتم تسهيل الحماية العاجلة وإزالة كمية كبيرة من الأحجار، وسرعة الإصلاح.

أحمد موسى مجال “الجيولوجيا” توقع حدوث زلزال جنوب تركيا ميناء إسكندرون التركي اندلاع حريق

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