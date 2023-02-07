أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

تشهد أسعار الدواجن حالة من الارتباك؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والتي يتم استرداد ما يقرب من 80% منها من الخارج، والتي نتج عنها زيادة في سعر كيلو اللحم.

وأسعار الدواجن تسير الجدل عبر منصات السوشيال ميديا، لذلك تقدم «الدستور» في نشرتها على مدار اليوم التغيرات في أسعار الدواجن بشكل مستمر.

وقد شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء استقرارًا عند 65 جنيهًا من أرض المزرعة ، ويصل سعر كيلو الفراخ للمستهلك بـ71 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 في التعاملات الصباحية

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 73 جنيهًا من أرض المزرعة، حيث يصل سعر كيلو الفراخ للمستهلك ب 79 جنيهًا.

وسجل أسعار كيلو الفراخ البلدي 78 جنيهًا من أرض المزرعة، وقد يصل للمستهلك بـ85 جنيهًا للكيلو.

بينما سجل أسعار الفراخ الأمهات 59 جنيهًا من أرض المزرعة، ويصل للمستهلك بـ65 جنيهًا.

أسعار الكبد و القوانص اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 في التعاملات الصباحية

- أسعار الكبد والقوانص في الأسواق المصرية للمستهلكين 45 جنيهًا لليكلو.

- أسعار كيلو الأجنحة في الأسواق المصرية للمستهلكين 50 جنيهًا للكيلو .

- أسعار كيلو الصدور بالعظم في الأسواق المصرية للمستهلكين 85 جنيهًا للكيلو .

- أسعار كيلو الهياكل في الأسواق المصرية للمستهلكين 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 في التعاملات الصباحية .

- كرتونة البيض الأبيض 92 جنيهًا في المزارع، وتصل إلى 103 جنيهات في الأسواق المصرية للمستهلكين.

- كرتونة البيض الأحمر 94 جنيهًا في المزارع، وتصل إلى 107 جنيهات في الأسواق المصرية للمستهلكين.

- كرتونة البيض البلدي 106 جنيهات في المزارع، وتصل إلى 110 جنيهات في الأسواق المصرية للمستهلكين.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 في التعاملات الصباحية

سعر كتكوت أبيض من 14.25 جنيه إلى 14.5 جنيه.

سعر كتكوت ساسو من 11.25 جنيه إلى 11.5 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم محمد عادل اليوم الإثنين 6 فبراير 2023

سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين 6.25 و7.50 جنيه.

سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم بين 15 و16 جنيهًا .

سعر كتكوت بط مولار عمر يوم بين 15 و16 جنيهًا .

سعر البط فرنساوي عمر يوم بين 24 و24.50 جنيه.