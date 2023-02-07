صحفية سورية ترصد لـ«الدستور» تفاصيل وقوع الزلزال فى غازى عنتاب بتركيا

قالت الصحفية السورية ملك توما والمقيمة في غازي عنتاب بتركيا، والتي تعرضت للزلزال المدمر، إن منزلها يقع في الطابق الخامس، وقامت في تمام الرابعة والنصف فجرًا لتناول المياه ولكنها تفاجئت بحركات قوية في المبنى بالكامل حتى أنها اضطرت لأن تستند وتمسك بعامود في المنزل، وبعدها في ثواني انهار كل شيء في المنزل، وكل شيء بدأ ينكسر وبدأت الصراخ منادية على والدتي وأشقائي.

وأضافت “توما”، في شهادتها لـ"الدستور": “أدركت في النهاية أنه زلزال ثم هرولوا للنزول وكل شيء استغرق فقط دقيقتان، ثم توقف الهزات، وارتدوا ملابسهم وخلال نزولهم من على السلالم وقعت هزة جديدة، وظلوا في الشارع حتى الثامنة والنصف صباح وبعدها صعدوا للمنزل من جديد، ولكن في تمام الثانية عشر ظهرا وقعت هزة ارضية اخرى وكانت أكبر وأقوى من الأولى، ونزل جميع سكان المبنى وهم في حالة فزع شديد”.

وتابعت: “الهزة الأولى صاحبها سقوط أمطار والهزة الثانية صاحبها سقوط ثلج وهو الطقس المعتاد هذا الوقت في تركيا”.

وأردفت: “بعد القليل من الوقت بدأت السلطات التركية في فتح المرافق العامة مع تدفئتها، كما أرلسلت وكالة الزلازلل التركية تحذيراتها للمواطنين باستمرار، لاسيما وأن الوضع في انطاكيا مأساوي للغاية”.

حصيلة الضحايا في سوريا

وارتفعت أعداد القتلى في سوريا لـ1010 أشخاص جراء الزلازل الككارثي في جنوب تركيا، وامتدت تأثيراته على سوريا، حسبما افادت وكالة فرانس برس الاخبارية.

من جانبها، كشفت وزارة الصحة السورية عن حصيلة جديدة من ضحايا الزلزالا في تركيا وتأثيره على سوريا، معلنة ارتفاع عدد القتلى إلى 556 وفاة و1353 إصابة في مناطق حلب وحماة واللاذقية وطرطوس جراء الزلزال، وفي مناطق الشمال السوري أفادت منظمات اغاثة بارتفاع عدد القتلى إلى 430 شخصاً وإصابة أكثر من ألف آخرين.

ونقلت الوكالة عن الدكتور أحمد ضميرية، أنه تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.