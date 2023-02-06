الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة بالسلام

جثة
جثة

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة من تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة مسن ملقاة في الشارع في ظروف غامضة بمدينة السلام.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السلام ثان يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بأحد الشوارع بمنطقة النهضة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن فى العقد السادس من عمره ولا يحمل أوراقًا ثبوتية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفي أنه يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به إصابات ظاهرية غير توجد علامات لمرض جلدي.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث القاهرة تحريات جثة مسن السلام

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