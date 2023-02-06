الإثنين 06 فبراير 2023
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«إكسترا نيوز»: سقوط جزء من قبة منارة الجامع الأيوبى بسوريا بسب الزلزال

قبة منارة الجامع
قبة منارة الجامع الأيوبي بسوريا بسب الزلزال

تعرضت مبان ومتاحف ومواقع أثرية سورية لأضرار متباينة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، صباح اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر.

وكشفت قناة "إكسترا نيوز"، في نشرتها الإخبارية، أن المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا أكدت وقوع أضرار طفيفة ومتوسطة بقلعة حلب التاريخية منها سقوط أجزاء من الطاحونة العثمانية، وحدوث تشقق وتصدع وسقوط لأجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية الشرقية.

سقوط أجزاء كبيرة من قبة منارة الجامع الأيوبي

كما سقطت أجزاء كبيرة من قبة منارة الجامع الأيوبي، وتضررت مداخل القلعة، وسقطت أجزاء من الحجارة، ومنها مدخل البرج الدفاعي المملوكي، وتعرضت واجهة التكية العثمانية لأضرار، كما تعرضت بعض القطع الأثرية المتحفية داخل خزن العرض، وظهرت تصدعات وتشققات على واجهة المتحف الوطني في حلب.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة السورية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 461 وفاة و1326 إصابة.

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