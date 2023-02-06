الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«كابتينو مصر» ينفي علاقته بأي أكاديميات أو كشافين

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

أكدت إدارة برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب الكروية أنه لا توجد أى أكاديميات أو مدارس أو كشافين أو وكلاء لاعبين تابعين للبرنامج من قريب أو بعيد.

وقالت إدارة برنامج اكتشاف الموهوبين إن "كابيتانو مصر" برنامج تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية فى كل محافظات مصر ومجانًا وبدون مقابل.

وحذرت كل من يستخدم الاسم أو اللوجو أو يربط اسمه بالبرنامج لاستغلال المواهب وتضليل أولياء الأمور لاستخدام أبنائهم فى الاشتراك بأى أكاديميات أو مدارس كروية تحت اسم كابيتانو مصر، وأن البرنامج لا يهدف للربح وإنما اكتشاف المواهب عن طريق خبراء من وزارة الشباب والرياضة فقط، لتقديمهم للمجتمع وعن طريق اختبارات يتم الإعلان عنها فى القنوات والمنصات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت إدارة البرنامج، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد استخدام اسم وشعار البرنامج فى منصات التواصل للنصب على المواطنين وإيهامهم بأنهم يستطيعون ضمهم لبرنامج "كابيتانو مصر" أو تسويقهم مقابل تحصيل أية مبالغ مالية، مؤكدة أن الاختبارات تم إجراءها بالفعل وفق الأيام المعلنة وبإشراف اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وفى مراكز الشباب الرياضة، وذلك منذ فترة ومواعيد الاختبارات المقبلة سيتم إعلانها من خلال الصفحة الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء لـ"كابيتانو مصر" ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية.

اعل اعيد إعلام إعلامي أكاديميات اكتشاف اولى أن ا

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