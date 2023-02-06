الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 3622 محضرا تموينيا خلال شهر بدائرة مركز سوهاج

جانب من التفقد
جانب من التفقد

قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة، بحملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 3622 محضرا متنوعا خلال شهر.

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2367 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال شهر يناير الماضي، و1255 مخالفة في مجال الأسواق، منها 957 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية".

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

كان شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الندوة التي أقامها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع محافظة سوهاج، ووزارة الشباب والرياضة للتوعية والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور جمال حامد بركات مدير وحدة المنظمات غير الحكومية ومتابعة الفروع بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وطارق سيد فرج عضو الأمانة العامة ومدير فرع سوهاج، وفاتن فؤاد عضو الأمانة العامة، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء القرى، ورؤساء المصالح الحكومية، والتنفيذيين، ضمن برنامج التوعية المنفذ بالمحافظة خلال الفترة من 26 وحتى 31 يناير الجاري. 

ورحب المحافظ بوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحضور الندوة جميعا، معربا عن تقديره لدور المجلس، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتي تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية، والدولة؛ مؤكدا على أهمية الوعي بحقوق الإنسان ونشر تلك الثقافة في جميع قطاعات المجتمع، ومعرفة ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مختلف الكيانات والمصالح.

استر اسع ادارات اسفر ادارة

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