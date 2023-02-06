نائب بالشيوخ: العنف الأسرى من أخطر مشاكل المجتمع

5 ملايين امرأة تتعرض للضرب

قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن ظاهرة العنف الأسرى واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع المصري، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهتها.

أضاف هاشم، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الإثنين، أنه طبقًا لإحصائية قدمها المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020 أن هناك 5 ملايين امرأة تتعرض للعنف على يد الزوج أو الخطيب بشكل سنوي.

وتابع "لا شك أن العنف الأسري يؤدي إلى مشاكل عديدة، فعندما يفقد الأبناء القدوة والتربية السليمة تزداد الجرائم الأخلاقية والجنائية ويسهّل اجتذاب فاقدي القدوة إلى أفكار متطرفة هدامة أو إلى أفكار منحرفة تحت مسمّى التحرر، كما يزداد تعاطي المخدرات والمواد المدمرة لعقول وأجساد الشباب الذين يعانون من مشاكل أسرية عميقة".

وأشار إلى أن هناك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم المنوط بها غرس قيمة الترابط الأسري ونبذ العنف بين أفراد الأسرة، وهناك دور ربما بدرجة أهم مطلوب من صناع المحتوي الفني في السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون وهو إعلاء قيمة الأسرة المصرية وأهمية الترابط الأسري، لافتًا إلى ضرورة عدم إغفال الدور التوعوي للمساجد والكنائس على حد سواء.

وشدد "نور" على ضرورة التصدي بشكل حاسم المحتوي المقدم على منصات التواصل التي باتت تهدد الأمن القومي بما تنشره من أفكار فاسدة تهدد المجتمع وضرورة التركيز على مجابهة هذه الظاهرة بالفكر المستنير وقيام قادة الرأي بدورهم في دحض الأفكار الهدامة.

واختتم عضو الشيوخ كلمته قائلاً: "الأسرة هى نواة المجتمع التي إن صلحت قدّمت لنا مجتمعًا سليم الفكر وقادر على تحمل تحديات الحاضر وطموحات المستقبل".