الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح معرضى «أهلًا رمضان» بقليوب وشبين القناطر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، معرضين لـ"أهلًا رمضان" بمدينتي قليوب وشبين القناطر، ليصل إجمالي عددها إلى 7 منافذ تابعة للمعرض بأنحاء المحافظة وتشمل معارض "بنها وحي غرب شبرا الخيمة والخانكة والقناطر الخيرية وطوخ".

يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باستمرار فتح معارض السلع الغذائية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع التجار من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومنها "اللحوم، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان، والأرز بجميع نسب الكسر، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والخضار، والفاكهة، والعسل، والعصائر"، وجميع مستلزمات شهر رمضان المعظم من التمور والياميش والزبيب وجوز الهند.

 كما اطمأن محافظ القليوبية على جودة المنتجات وتوافر كل السلع، وحرص على التعرف على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.

تجدر الإشارة إلى أن معرض "أهلًا رمضان" بقليوب مقام على مساحة 400م2 بعدد 6 باكية ومعرض أهلًا رمضان بشبين القناطر مقام على مساحة 500م2 بمشاركة 18 عارضًا بعدد 20 باكية. 

وأعلنت محافظة القليوبية عن تخصيص خطوط  لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين فيما يخص أي زيادة في الأسعار أو نقص في السلع الغذائية، من خلال الأرقام (٠١٣٣٢١٢٤٤٧)/ (٠١٣٣٢١٢٤٦٦) أو عبر رسائل واتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).  وذلك على مدار الـ٢٤ ساعة.

اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية شهر رمضان المعظم محافظة القليوبية محاربة غلاء الأسعار معرضي أهلا رمضان افتتاح معارض أهلا رمضان شبين القناطر قليوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية ٢٠٢٣ الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

عروض الفرقة العسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم