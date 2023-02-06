محافظ القليوبية يفتتح معرضى «أهلًا رمضان» بقليوب وشبين القناطر

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، معرضين لـ"أهلًا رمضان" بمدينتي قليوب وشبين القناطر، ليصل إجمالي عددها إلى 7 منافذ تابعة للمعرض بأنحاء المحافظة وتشمل معارض "بنها وحي غرب شبرا الخيمة والخانكة والقناطر الخيرية وطوخ".

يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باستمرار فتح معارض السلع الغذائية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع التجار من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومنها "اللحوم، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان، والأرز بجميع نسب الكسر، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والخضار، والفاكهة، والعسل، والعصائر"، وجميع مستلزمات شهر رمضان المعظم من التمور والياميش والزبيب وجوز الهند.

كما اطمأن محافظ القليوبية على جودة المنتجات وتوافر كل السلع، وحرص على التعرف على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.

تجدر الإشارة إلى أن معرض "أهلًا رمضان" بقليوب مقام على مساحة 400م2 بعدد 6 باكية ومعرض أهلًا رمضان بشبين القناطر مقام على مساحة 500م2 بمشاركة 18 عارضًا بعدد 20 باكية.

وأعلنت محافظة القليوبية عن تخصيص خطوط لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين فيما يخص أي زيادة في الأسعار أو نقص في السلع الغذائية، من خلال الأرقام (٠١٣٣٢١٢٤٤٧)/ (٠١٣٣٢١٢٤٦٦) أو عبر رسائل واتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤). وذلك على مدار الـ٢٤ ساعة.