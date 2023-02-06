الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن بوست: تشيلي تكافح لاحتواء حرائق الغابات بعد حصد العشرات

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الحكومة التشيلية تكافح لاحتواء حرائق الغابات التي خلفت 23 قتيلا على الأقل، مؤكدة أنها قررت تمديد أمر الطوارئ. 

وبحسب الصحيفة فقد دعت تشيلي إلى المساعدة الدولية في 4 فبراير مع استمرار حرائق الغابات المميتة في أنحاء البلاد، حيث تسببت حرائق الغابات التي اشتعلت في جنوب ووسط تشيلي إلى مقتل 23 شخصًا على الأقل وإصابة مئات آخرين وتشريدهم من منازلهم.

وجاءت أحدث حصيلة للقتلى من وكالة سينابريد للاستجابة للكوارث في البلاد والتي أكدت اندلاع  232 حريقا في الغابات وتم السيطرة على 149 حريقا آخر، كما أضافت أنه تم إرسال تنبيهات الطوارئ إلى منطقة أخرى حيث يكافح رجال الإطفاء النيران.

تدمير للمنازل وتشريد وإصابة الآلاف 

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رجال الإطفاء يكافحون العشرات من حرائق الغابات في تشيلي ومقتل 22


وقالت الوكالة إن الحرائق المستعرة أصابت ما لا يقل عن 979 شخصًا ودفعت أكثر من 1100 آخرين للبحث عن مأوى، فيما تقدر السلطات الأضرار لحقت بأكثر من 560 منزلاً.

أضافت الصحيفة أنه في بلدة سانتا خوانا في منطقة بيوبيو جنوب العاصمة سانتياجو، أظهرت الصور أشجارًا تبتلعها أعمدة النار البرتقالية والدخان المتصاعد، وساعد السكان رجال الإطفاء في إخماد النيران، بينما قام آخرون بإزالة الأنقاض المتفحمة.

كما أعلنت الحكومة التشيلية تدمير آلاف الأفدنة من الأراضي في المناطق التي تضم مساحات من الأراضي الزراعية والغابات.

وقال مسؤولون إن موجة الحر الشديدة في الصيف في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أعاقت جهود احتواء الحرائق، مع تحذيرات من درجات حرارة تزيد عن 104 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية).

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها في مؤتمر صحفي، إن الظروف الجوية جعلت من الصعب للغاية إطفاء الحرائق المنتشرة وحالة الطوارئ تزداد سوءا."

وتشهد تشيلي موجة حرائق كبرى للغابة تعد واحدة من أسوأ الكوارث التي تشهدها الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، منذ سنوات طويلة، حيث فشلت السلطات حتى الآن في احتواء الحرائق بالكامل مع استمرارها في تهديد الآلاف من السكان.

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جرس إنذار.. كيف ساهم تغير المناخ في إشعال حرائق الغابات حول العالم؟

تشيلي موجة حرائق الكوارث أمريكا الجنوبية إدارة الكوارث

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