رئيس جامعة قناة السويس يُشيد بزيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجامعة الجلالة

ثمن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس المجهودات الكبيرة التى تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات الأهلية، لافتاً إلى تضافر جهود رؤساء الجامعات الأهلية لتنفيذ الرؤية التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلك الجامعات والتى قدم لها دعمه اللوجستي الكامل حتى تظهر بالصورة التى نراها عليها الآن، تلك الجامعات الوليدة التى تتبنى نموذجاً جديداً لتطوير التعليم ؛ يواكب أحدث البرامج الدراسية العالمية لتلبية احتياجات عمل فعلية، لتصبح رائدة لجيل جديد من جامعات الجيل الرابع التي تعتمد بشكل أساسي على البرامج الدراسية الذكية التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

جاء ذلك تعليقاً من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على الزيارة التي قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور صباح السبت الماضى لمقر جامعة الجلالة الأهلية بحضور عدد من رؤساء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما شارك باللقاء من جامعة قناة السويس الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي.

وشهدت الزيارة توقيع بروتوكول تعاون مثمر بين جامعة الجلالة ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والذى يهدف إلى تفعيل الأنشطة والفعاليات المختلفة من برامج ودورات تدريبية وورش عمل؛ بما يساعد على إعداد قيادات شبابية واعدة تساهم في البناء والتنمية.

وأعرب الدكتور ناصر مندور عن سعادته بتزامن الزيارة مع ختام فاعليات أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية والذى يُقام لأول مرة تحت رعاية وزيري التعليم العالى ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بمشاركة 20 جامعة أهلية وتكنولوجية بحضور 700 طالب وطالبة ، من ضمنهم طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

كما هنأ الدكتور ناصر مندور فريق الفنون الشعبية بالجامعة على تألقهم بحفل ختام فاعليات أسبوع قادة الجامعات الأهلية بالجلالة حيث قدم الفريق ست عروض دراميه، تناولت الدراما الأولى عن التراث الحضاري في مصر وقام الطلاب بتقديم عرض السمسمية وهي تراث مدن القناة ثم تحدثت الدراما عن العرب والحجالة وتم عرض ثاني تابلوه الحجالة وبعد ذلك تحدثت الدراما عن التراث النوبي وظهر التابلوه النوبي، يليه دراما عن تراث غربي لاتيني وظهر التابلوه لاتيني ثم تحدثت الدراما عن التابلوه الحديث المعاصر وظهر التابلوه

منتخب جامعة قناة السويس للفنون الشعبية قام بتصميم العروض الكابتن شريف مبارك وأشرف على تدريبات الفريق الدكتور أحمد عبد الوهاب مستشار اللجنة الفنية والاستاذة ريهام حمدي مديرة إدارة النشاط الفني.