وكالة الأنباء الفرنسية: أضرار في مواقع أثرية سورية بسبب الزلزال

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، وقوع أضرار في مواقع أثرية سورية جراء الزلزال في نبأ عاجل أذاعته فضائية «إكسترا نيوز».

إيقاف مصفاة بانياس لمعالجة ما لحق بها من أضرار

كما أعلنت وزارة النفط السورية، إيقاف مصفاة بانياس لمعالجة ما لحق بها من أضرار ناتجة عن الزلزال القوي الذي ضرب البلاد وأسقط مئات القتلى والجرحى، ومن المتوقع عودة تشغيلها خلال 48 ساعة.

ووقع زلزال قوي مركزه جنوب تركيا فجر اليوم تجاوزت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في سوريا وتركيا.