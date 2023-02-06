إخماد حريق محدود في نادي ببورسعيد

تمكن رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم، من السيطرة حريق محدود في أحد نوادي المحافظة، بنطاق حي الزهور دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية بتلقي الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق محدود، فانتقلت سيارة إطفاء ورجال الحماية المدنية إلى المكان، ونجحوا في السيطرة على الحريق وإخماده خلال دقائق معدودة قبل وصول ألسنة اللهب إلى باقي أجزاء النادي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حُرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات وأسباب الحريق.