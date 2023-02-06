الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق محدود في نادي ببورسعيد

جريدة الدستور

تمكن رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم، من السيطرة حريق محدود في أحد نوادي المحافظة، بنطاق حي الزهور دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية بتلقي الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق محدود، فانتقلت سيارة إطفاء ورجال الحماية المدنية إلى المكان، ونجحوا في السيطرة على الحريق وإخماده خلال دقائق معدودة قبل وصول ألسنة اللهب إلى باقي أجزاء النادي، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حُرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات وأسباب الحريق.

رجال الحماية المدنية مديرية أمن بورسعيد حريق أحد نوادى سيارة إطفاء

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