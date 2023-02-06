إثر زيادة الأوقية عالميا.. أسعار الذهب ترتفع 15 جنيها وعيار 21 بـ1720

ارتفعت أسعار بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، وذلك نتيجة ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لكن قوة الدولار والمخاوف من أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، قد حدت من مكاسب الذهب.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث المستمر للأسعار.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1720 جنيهًا، وسجلت الأوقية بالبورصة العالمية مستوى 1878 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 1966 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1474 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1147 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 13760 جنيهًا.

- ضبابية في الأسواق مع ترقب خطاب جيروم باول

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الضبابية، وسط ترقب خطاب «جيروم باول»، رئيس الفيدرالي الأمريكي غدًا الثلاثاء، وخطابات أعضاء الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، للحصول على إشارات حول مسار التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 45 جنيهًا، وبنسبة 2.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 63 دولارًا، وبنسبة 3.3% ، وذلك بفعل صعود الدولار، وارتفاع عائد السندات الأمريكية، بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية للغاية عن شهر يناير، والتي عززت من احتمالات استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس المقبل.

وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس للمرة الثامنة على التوالي، ورفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، بينما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبت، أسعار الفائدة.