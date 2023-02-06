الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إثر زيادة الأوقية عالميا.. أسعار الذهب ترتفع 15 جنيها وعيار 21 بـ1720

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، وذلك نتيجة ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لكن قوة الدولار والمخاوف من أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، قد حدت من مكاسب الذهب.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث المستمر للأسعار.

 أسعار الذهب اليوم 

وسجلت أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1720 جنيهًا،  وسجلت الأوقية بالبورصة العالمية مستوى 1878 دولارًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 1966 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1474 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو  1147 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 13760 جنيهًا.

- ضبابية في الأسواق مع ترقب خطاب جيروم باول

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الضبابية، وسط ترقب خطاب «جيروم باول»، رئيس الفيدرالي الأمريكي غدًا الثلاثاء، وخطابات أعضاء الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، للحصول على إشارات حول مسار التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 45 جنيهًا، وبنسبة 2.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 63 دولارًا، وبنسبة 3.3% ، وذلك بفعل صعود الدولار، وارتفاع عائد السندات الأمريكية، بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية للغاية عن شهر يناير،  والتي عززت من احتمالات استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس المقبل.

وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس للمرة الثامنة على التوالي، ورفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، بينما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبت، أسعار الفائدة.

أعضاء الفيدرالي الأسواق العالمية الاسواق الجنية الذهب الذهب عيار 14 المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية ٢٠٢٣ الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

عروض الفرقة العسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم