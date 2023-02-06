الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالنواب يبحث التعاون مع سفير المجر بالقاهرة

كريم درويش
كريم درويش

أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن سفير المجر أندراس كوفاكس أكد علي رغبة بلاده فى زيادة الاستثمارات المجرية الموجهة لمصر خاصة في منطقة قناة السويس، من أجل خلق فرص عمل وبحث أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر.                                                 

جاء ذلك خلال استقبال درويش للسفير المجري بالقاهرة السفير أندراس كوفاكس، بمقر اللجنة بمجلس النواب لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون البرلماني بين البلدين "مصر والمجر".

وقال كريم درويش، إنه خلال لقاءات واجتماعات سابقة طلبنا من الجهات المعنية في المجر زيادة عدد المنح الدراسية لطلاب المصريين، وتمت الموافقة علي هذا الطلب من خلال اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر والمجر، موضحًا أنه تمت الاستجابة لزيادة المنح من 115 منحة إلي 200 منحة دراسية لطلاب المصريين.

على صعيد آخر، افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، وذلك لاستكمال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وبدأ المجلس، خلال جلسته العامة أمس الأحد، مناقشة تقرير اللجنة، حيث استعرض النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان، تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، وشارك عدد من النواب بتعليقاتهم.

ونص التقرير على أن البحث المعمق للعنف الأسري بشتى أبعاده يظهر أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية.

وأكد التقرير أن البحث يظهر أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.

وتضمن التقرير عددًا من التوصيات مع الأخذ في الاعتبار أن مواجهة العنف الأسري ليست مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.

التعاون الاقتصادى المنح الدراسية لطلاب النائب كريم درويش بحث أوجه التعاون رئيس مجلس الشيوخ

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