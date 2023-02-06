الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وينعى النجم السابق للمنتخب..

«الاتحاد السورى» يؤجل النشاط الرياضى بسبب الزلزال المدمر

نادر جوخدار
نادر جوخدار

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تأجيل النشاط الكروي، في أعقاب الزلزال التي ضرب بلاده صباح اليوم.

وقال الاتحاد السوري، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: "قرر الاتحاد السوري لكرة القدم تأجيل نشاطاته لكافة الفئات والدرجات، وذلك بسبب الأوضاع الأليمة الناتجة عن الزلزال الذي تعرضت له سوريا فجر اليوم".

وأضاف البيان: "أسرة الاتحاد السوري لكرة القدم تدعو بالرحمة لضحايا الزلزال، وتتمني الشفاء للمصابين والجرحى، والسلامة لجميع المواطنين في كافة المحافظات السورية".

من جانبه، تقدم الاتحاد السوري لكرة القدم بخالص التعازي في وفاة نادر جوخدار، النجم السابق لمنتخب سوريا، الذين لقى حتفه من جراء الزلزال، متمنيًا الشفاء العاجل لكل المصابين والجرحي.

وكان جوخدار- البالغ من العمر 45 عامًا- قد توفي وابنه إثر الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا ووصلت ارتداداته إلى شمال سوريا، بعد انهيار المبني الذي كان يسكنه في مدينة جبلة الساحلية.

ولعب جوخدار- الذي كان يشغل مركز المهاجم- مع نادي الوثبة، ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيين حتى انتهاء مسيرته في 2008.

ونعت إدارة نادي الوثبة النجم السابق للفريق، في بيان رسمي، حيث قالت: "تنعى إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية لاعبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج الدين، اللذين وافاتهما المنية فجر اليوم على إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا، وتتقدم بأحر العزاء من أسرة الفقيدين".

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة قد ضرب فجر اليوم منطقة لواء إسكندرون، شمالي سوريا، تلاه عدد من الهزات الارتدادية، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا ومئات المصابين، وانهيار العديد من المباني السكنية.

الاتحاد السوري لكرة القدم سوريا نادر جوخدار منتخب سوريا نادي الوثبة الاتحاد السوري

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