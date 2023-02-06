الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأربعاء.. بدء تلقي التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول بالغربية

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،

أعلن المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالغربية، أنه سيتم فتح باب تلقي وقبول طلبات تظلمات الطلاب وأولياء أمور الطلاب، على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي " 2022 - 2023 "، بداية من الأربعاء القادم، ولمدة 15 يومًا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن إجراءات التظلمات تتضمن قيام ولى أمر الطالب بالتقدم بطلب وسداد الرسوم الخاصة بالتظلم بواقع 35 جنيها لكل مادة، وذلك بالمكان المخصص لتلقى التظلمات فى كل إدارة تعليمية من الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة، للتيسير على أولياء الأمور وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وأضاف " حسن"، أن الإجراءات تضمنت تكليف الموجه الأول لكل مادة على مستوى كل إدارة تعليمية، بفحص التظلمات عن طريق لجنة مشكلة من قبل المديرية.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 87 ألف 213 طالب وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين علي 50% فأكثر 88.02%.

 

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد اعتمد مساء امس، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 87 ألف 213 طالب وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين علي 50% فأكثر 88.02%

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن المحافظ اعتمد أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر92.5% بإجمالي 2038 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات، بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر في الشهادة الإعدادية للصم 97.7% من إجمالي 48 طالب تقدموا للامتحانات، في حين بلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% من إجمالي 13 طالب تقدموا للامتحانات.

وتقدم محافظ الغربية بأصدق التهاني لأبناء المحافظة متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني موجهاً الشكر لرجال التربية والتعليم مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الغربية.

الإدارات التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية امتحانات الفصل الدراسي محافظ الغربية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2022 2023بنسبة 88 02 اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 02 وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن المحافظ اعتمد أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغت نسبة الحاصلين على 50 فأكثر92 5 بإجمالي 2038 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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