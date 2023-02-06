الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

اجلس تحت منضدة.. نصائح للتعامل مع الزلازل داخل المبنى أو خارجه

زلزال
زلزال

تعرضت عدة دول في الساعات الأولى من صباح الاثنين لزلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوبي تركيا، وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مباني وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج، وسرعان ما تصدر الزلزال محركات البحث على جوجل. 

في يناير الماضي تعرضت مصر لهزة ارضية شعر بها سكان القاهرة والجيزة، لذا نصح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية المواطنين بعدة أشياء يجب اتباعها عند حدوث الزلازل وهي كالتالي:


"إذا كنت داخل مبنى"


-  يجب الاحتفاظ بهدوء الأعصاب وعدم الانفعال لتجنب التصرف غير السليم


- يجب الجلوس تحت منضدة وكلما كانت قريبة من المداخل كان أفضل


- وضع المريض الملازم الفراش أسفل السرير


- افتح باب الغرفة التى ستحتمى بها وتأكد من عدم وجود أبواب مغلقة فى الطريق


- ابتعد عن النوافذ والمداخن وتذكر أن أهم جزء يجب عليك حمايته هو الرأس


- اطفئ المواقد وافصل مصادر الكهرباء والغاز من أماكنها الرئيسية


- إذا نشب حريق فى مسكنك افصل مصادر الكهرباء والغاز فورا

 

- إذا حدث الزلزال وأنت داخل المصعد فاضغط على جميع أزرار الطوابق بلوحة المصعد وبمجرد توقفه قم بمغادرته 


- عدم استخدام المصاعد لأماكن انقطاع التيار الكهربى أو تعرض المصعد للتلف


"إذا كنت خارج المبنى"


- حاول التوجه إلى منطقة خالية أو حديقة بعيدة عن المبانى بمسافة كبيرة


- ابتعد عن المبانى وعن الأسوار العالية وأسلاك الكهرباء


- ابتعد عن نوافذ الشقة منعا لوقوع إصابات ناتجة عن سقوط زجاج أو اللافتات


- لا تحاول السير بسيارتك فقد يصعب عليك التحكم فى عجلة القيادة


- اتجه ببطء إلى يمين الطريق واركن بجوار الرصيف


- توقف بسيارتك فى حالة وجود زحام مرورى بالطريق


- غادر سيارتك مع ترك أبوابها مفتوحة وحاول الاتجاه إلى منطقة بعيدة عن المبانى

الأردن والعراق الأردن والعراق ومصر التيار الكهربي الثلوج التيار

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وائل لطفي

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