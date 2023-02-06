رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

يبحث الطلبة والطالبات بصفوف النقل الثانوي العام، وأولياء أمورهم، عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 القاهرة للفصل الدارسي الأول، للعام الدارسي الحالي 2022/2023، عبر محركات البحث جوجل.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 القاهرة

وازدادت القلق لدي الطلبة والطالبات، مع مرور الوقت، وعدم اعلان النتيجة حتى الأن، مما زود مخاوفهم وبدأت شكوكم اتجاه سوء النتيجة مما تسبب فى تاخر اعلانها حتى الان.

ننشر فى التقرير التالي، خطوات الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 محافظة القاهرة.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 برقم الجلوس

ويستطيع جميع طلاب الصف الأول الثانوي الحصول على النتائج الخاصة بهم، من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، برقم الجلوس الخاص بالطلاب، من خلال الدخول على الرابط التالي: من هنا.

واكتب رقم جلوس الطالبـ، ثم اضغط على عرض النتيجة.

كما يمكن لكل طالب الذهاب إلى المدرسة التابع لها في سبيل التأكد من النتائج، حيث تتيح المدارس إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بالاسم ورقم الجلوس فقط.

وقالت مصادر، خاصة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انه جاري الانتهاء من عمليات جمع ورصد درجات امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي العام، بجميع المدارس، استعدادا لاعلانها للطلاب.

وأكدت المصادر، انه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي خلال هذا العام بالدرجات، وليست بالألوان كما كان معتادًا في الأعوام الماضية، من أجل معرفة كل طالب للمستوى الحقيقي له.

وكان قد انتهى طلاب الصف الأول الثانوي في جميع المحافظات من أداء الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يوم 26 يناير الماضي، وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات جميع سنوات النقل، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 السبت المقبل 11 فبراير 2023.