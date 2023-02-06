أذربيجان تعلن إرسال فرق طوارئ لتقديم الدعم والمساعدة لتركيا

أعلنت أذربيجان إرسال فرق الطوارئ لتقديم الدعم والمساعدة في مكافحة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وأفادت خدمة الطوارئ الأذرية، في بيان، أنه بناء على تعليمات الرئيس الأذري، إلهام علييف، شرعت أذربيجان في تجهيز 370 فردا من طواقم الطوارئ، لإرسالهم إلى تركيا، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية فجر اليوم.

وفي ذات السياق، أعرب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت، عن تعازيه الحارة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بضحايا الزلزال، وأعلن عن استعداد أستانا لتقديم المساعدة اللازمة لتركيا، لتخطي تبعات الزلزال المدمر.

وجاء في البيان نقلا عن جورمات: في هذه اللحظة الصعبة، أصالة عن نفسي، ونيابة عن الشعب الكازاخستاني، أقدم خالص العزاء لعائلات الضحايا، وللشعب التركي الشقيق بأسره.

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، ومصرع 284 شخصا، وإصابة أكثر من 2300 شخص.

كما تم الإبلاغ عن أضرار في عدة مناطق من سوريا، كما شعر بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت، وبحسب وزارة الصحة السورية، لقي 237 شخصا مصرعهم، وأصيب 639 شخصا جراء الزلزال.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.