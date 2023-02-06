روسيا تؤكد أن منشآتها العسكرية في سوريا لم تتضرر بعد الزلزال القوي

أعلنت روسيا أن منشآتها العسكرية في سوريا لم تلحق بها أضرار، وفي بيان صادر عنها، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كافة الخدمات التابعة لها على أراضي سوريا تسير على نحو طبيعي، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي أضرار بالمرافق الروسية العاملة هناك.

وأشارت "الدفاع الروسية" إلى أن القوات الروسية تعمل بشكل طبيعي، مؤكدة أن أفراد القوات المسلحة الروسية يؤدون مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، ولا يوجد أي تدمير أو أضرار بالمنشآت العسكرية الروسية.

وفي وقت سابق , كشف مسؤول سوري، أن سوريا تأثرت بالزلزال الذي حدث في شمال إسكندرون بشكل عام بمختلف مناطقها، فيما كان الأشد تأثرا المناطق القريبة من مركز الزلزال في إدلب واللاذقية وحلب.

وأوضح مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل رائد أحمد أن هذا الزلزال هو الأقوى خلال العمر الاستثماري للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي أي منذ عام 1995، موضحا أن حالة عدم الاستقرار الزلزالي ستكون مستمرة ولكنها بهزات أضعف تأثيراً وضمن حدود الـ 5 درجات.

ولفت إلى أن تضرر الأبنية وتأثرها بالهزات يكون وفقاً لاستجابة هيكل بنائها ومقاومتها للزلازل، مؤكداً ضرورة تدعيم الأبنية الآيلة للسقوط والمعالجة الهندسية لها.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب فجر اليوم منطقة لواء إسكندرون، تلاه زلزال آخر بقوة 6.4 درجات في منطقة طوروس على الحدود السورية التركية، وعدد من الهزات الارتدادية الأضعف شدة، وتأثرت بها محافظات سورية عدة، وتضرر عدد من الأبنية إثر ذلك.