الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مبادرات منتدى شباب العالم إدراك لتحدياتنا

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

ثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، قرار إدارة منتدى شباب العالم بعدم إطلاق النسخة الخامسة من للمنتدى بشكله السنوي المعهود، على أن يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية.

وقال "هندي"، في تصريحات له، إن قرار إدارة منتدى شباب العالم، ينم عن وعي وإدراك للتحديات والأزمات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، وذلك انعكاسًا للصراعات التي يشهدها العالم وتداعياته الاقتصادية التي فرضت علينا، مشيرًا إلى أنه من الضروري التكاتف من أجل تحقيق التنمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأكد نائب المصريين بالخارج على ضرورة المبادرات التي أطلقتها إدارة منتدى شباب العالم، تعالج العديد من القضايا الملحة، والتي   من بينها إطلاق مبادرة التعلم للكسب والتي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري والعربي والإفريقي والوافدين لسوق العمل، إضافة إلى إطلاق مبادرة التعلم للكسب والتي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري والعربي والإفريقي والوافدين لسوق العمل.

وأشار النائب عمرو هندي، أن المبادات تستهدف دعم العديد من الفئات التي تحتاج لحوافز لاستثمرار مشروعات ومواصلة أعمالها الاستثمارية التي كانت قد بدأتها، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مثمنًا قرار إطلاق مبادرة لريادة الأعمال وبالأخص في قرى حياة كريمة، والتي شهدت طفرة كبيرة على مدار الفترة الأخيرة، كما شهدت العديد من المشروعات الناجحة بمبادرة ابدأ.

يذكر أن إدارة منتدى شباب العالم قد قررت توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية.

إدارة منتدى شباب العالم الازمات الاقتصادية البرامج التنموية المشروعات الصغيرة والمتوسطة النائب عمرو هندي المبادرات والمشروعات قرى حياة كريمة منتدى شباب العالم

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