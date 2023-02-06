«بيزنس تايمز»: قروض الرهن العقارى تسجل أقل مستوياتها فى بريطانيا منذ 2011

قالت صحيفة "بيزنس تايمز" إن قروض الرهن العقاري في المملكة المتحدة تسجل أقل مستوياتها منذ 2011، مع انخفاض أسعار العقارات في بريطانيا.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن القروض تسجل أبطأ معدل لها منذ أكثر من عقد وسط ارتفاع أسعار الفائدة في بريطانيا وانخفاض أسعار العقارات والسكن، ومن المتوقع أن ينمو الإقراض بأبطأ معدل له منذ أكثر من عقد وسط ارتفاع أسعار الفائدة البريطانية وانخفاض أسعار المنازل.

ومن المقرر أن يزداد الطلب على القروض العقارية بنسبة 0.4% فقط هذا العام، انخفاضًا من 4.1 في المائة في عام 2022، وفقًا لبحث أجرته شركة إحدي شركات المحاسبة.

ويرجع ذلك إلى مزيج سام من ارتفاع تكاليف الاقتراض، والدخول التي تقلص التضخم وأسعار المنازل التي تنخفض لكنها لا تزال مرتفعة للغاية بالمعايير التاريخية.

وكانت المرة الأخيرة التي كان فيها الإقراض لمشتري المنازل بطيئًا في عام 2011 في أعقاب الأزمة المالية.

وقالت إي واي، إن النمو في إقراض الرهن العقاري قد يرتفع في عام 2024 ليصل إلى 1.4%، فإن ذلك يعتمد على تخفيف التضخم وخفض بنك إنجلترا لتكاليف الاقتراض في نهاية هذا العام.

وأشارت آنا أنتوني، الشريكة المديرة للخدمات المالية في المملكة المتحدة، إلى أن سلسلة الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة والتكلفة الحالية لضغوط المعيشة لها تأثير كبير على كل من الأسر والشركات، وأن الأكثر تضررًا هم المستضعفون في المجتمع والشركات الصغيرة التي قد يكون لديها وسائد مالية محدودة للدعم يمكن الاعتماد عليها.

ويواجه الإقراض من بنك إلى شركة أيضًا انعكاسًا في الثروات، ويتوقع ارتفاع تكاليف خدمة الديون، وستشهد انخفاض الأرباح وتراجع سلسلة التوريد انخفاضًا بنسبة 3.8 في المائة هذا العام، بعد ارتفاع بنسبة 3.7 في المائة في عام 2022، على الرغم من أنه من المتوقع أن يعود الإقراض التجاري إلى النمو في عام 2024، فمن المقدر أن تكون الزيادة أقل من1%.