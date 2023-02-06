متحدث الزراعة: نشارك بمعارض «أهلا رمضان» لمواجهة جشع التجار

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الهدف من مبادرتي "كلنا واحد، وخير مزارعنا لأهالينا"، هو إيجاد بديل للمواطن بجودة وأسعار جيدة لمواجهة جشع التجار وإجبارهم على خفض الأسعار.

«الزراعة» تشارك بمعارض «أهلا رمضان» بالخضر

وأضاف خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن منافذ أهلًا رمضان، بدأت من أول يناير الماضي تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء، ووزارة الزراعة تشارك فيها بالخضر، بالإضافة لمنافذ الوزارة نفسها، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة السيد القصير، يتابع المنافذ بنفسه للتأكد من جودة المواصفات والأسعار.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تحديات عالمية، والدولة أقامت مشاريع، واليوم نأخذ من خيرها ونضعه أمام المواطن لتخفيف حدة الأزمة العالمية.

وأكد أن المنافذ تتضمن زيوت، وسكر، وأرز، ودواجن، ولحوم، وكل السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن، ويتم تكثيف المعروض بكل المنافذ.