والدة الطفل يوسف: استيقاظ ابنى من الغيبوبة على صوت تكبير الممرضات «معجزة»

كشفت الكاتبة رضوى العوضي، والدة الطفل يوسف الذي تعرض لحادث دهس بالقاهرة الجديدة، عن تفاصيل حالة طفلها الصحية، قائلة إن استفاقته من الغيبوبة كانت شبه مستحيلة وما حدث له معجزة.

التقارير الطبية توقعت استفاقة ابنها خلال شهرين

وأوضحت خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن التقارير الطبية توقعت استفاقة ابنها خلال شهرين أو ثلاثة شهور، مشيرة إلى أنه فاق من الغيبوبة بعد أربعة أيام فقط على صوت الممرضات تكبر.

واستكملت: "ربنا لم يرد أن يحزنني على ابني يوسف، وأول ما فاق حبيت اطمئن الناس وأقول في خطر كبير جدا على أولادنا ومعظم أهلنا خائفين يعيشوا التجربة".

كما عبرت الكاتبة رضوى العوضي، عن صدمتها من رد فعل والد ووالدة المتهم بدهس ابنها بالسيارة وهم يشاهدون الفيديوهات التي ينشرها يوميًا وهو يقود السيارة بسرعة جنونية ويخوف الجميع، متابعة: "أهل المتهم مش خايفين على روح فإزاي دول هيخافوا على ولاد الناس وكده في استهتار بالأرواح".