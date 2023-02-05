الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد موسى يعلق على رحيل عصام الحضري من المنتخب: «عندنا 20 غيره»

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكابتن عصام الحضري أبدى رغبته في الرحيل من الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، مشيراً إلى أنه إذا طلبي من الاتحاد الرحيل الآن فلن يجد معارضة على الإطلاق. 

رحيل عصام الحضري 

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر لديها الكثير من نجوم الرياضة الذين يشبهون عصام الحضري، معبراً: "لو رحل عصام الحضري مصر عندها 20 واحد زيه مثل كابتن أحمد ماجي مصر مش بتقف على حد".

المنتخب السوري 

وأضاف في حديثه، أن اتحاد الكرة لن يمانع في انضمام عصام الحضري للجهاز الفني لكرة القدم السوري، معبراً: "مبروك محدش هيقولك لا مش هتمشي، الاتحاد مش هيقف في طريق الحضري لأننا عندنا البدائل".

أحمد موسى عصام الحضرى المنتخب الأولومبي على مسؤوليتي الاعلامي احمد موسى أحمد ماجي

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