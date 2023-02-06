سعر الدولار اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في البنوك المصرية محور اهتمام المواطنين حاليا في ظل ارتفاع الأسعار الجنونية للسلع الغذائية في الأسواق المصرية للمستهلكين، لذلك يحصد نسب مشاهدة عالية يوميا عبر المنصات الإلكترونية، حيث يتم تحديث أسعار الصرف عبر لوحة التعاملات المالية وفقا لحالة العرض والطلب.

سعر الدولار اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في البنوك المصرية

حالة من عدم الاستقرار تشهدها البنوك المصرية في أسعار التداول منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي، وذلك وفقا لحركة البيع والشراء والعرض والطلب في الأسواق المصرية، وإليكم سعر الدولار اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في البنوك المصرية:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.21 جنيه للشراء و30.31 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.13 جنيه للشراء و30.23 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في بنك مصر إلى 30.13 جنيه للشراء و30.23 للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الدولار نحو 30.23 جنيه للشراء و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

في البنك التجاري الدولي CIB وصل سعر تداول الدولار الأمريكي إلى نحو 30.23 جنيه للشراء و30.33 جنيه للبيع.

قدر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 30.28 جنيه للشراء و30.33 جنيه للبيع.

في بنك فيصل الإسلامي بلغت قيمة الدولار نحو 30.13 جنيه للشراء و30.23 جنيه للبيع.



في بنك QNB الأهلي وصل الدولار إلى 30.13 جنيه للشراء و30.23 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الدولار نحو 30.13 جنيه للشراء و30.23 جنيه للبيع.

في البنك المصري لتنمية الصادرات سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.13 جنيه للشراء و30.23 جنيه للبيع.

في بنك العربي الأفريقي سجل الدولار نحو 30.21 جنيه للشراء و30.26 جنيه للبيع.

في بنك البركة سجل الدولار نحو 30.21 جنيه للشراء و30.26 جنيه للبيع.

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