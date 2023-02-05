الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 5-2-2023 في نهاية التعاملات (تحديث يومي)

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في نهاية التعاملات بالبنوك شهد استقرارًا ليبلغ سعر الدولار اليوم الأحد نحو 30.21 جنيه للشراء، و30.31 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، حيث تصدر سعر الدولار محركات البحث على «جوجل» خلال الساعات الماضية.

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر تحديث يومي 

يستعرض «الدستور» آخر تحديث سعر الدولار اليوم الأحد 5 فبراير 2023 مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية حيث شهد سعر الدولار اليوم الأحد استقرارًا ليسجل 30.21 جنيه للشراء، و30.31 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في لبنان، ليسجل سعر الدولار في لبنان ما بين 58000 و58300 ليرة للدولار في السوق السوداء، حيث اعلن مصرف لبنان المركزي خلال الأيام الماضية خفض سعرة الليرة اللبنانية، وفقدت الليرة نحو 97% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق ليسجل 6740 ليرة للشراء، و6810 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الأحد 2023

سعر طن خردة الحديد والنحاس خلال تعاملات اليوم الأحد

سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الأحد 5-2-2023 بالبنوك

كم سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الأحد 5 فبراير عيار 925 في مصر

سعر البيتكوين مقابل الدولار

استقرت عملة البيتكوين اليوم الأحد 5 فبراير أمام الدولار الأمريكي في نهاية التعاملات لتسجل 20.752.63 دولار، كما شهدت عملة البيتكوين حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في سعرها خلال الفترة الماضية في سابقة لم تشهدها هذه العملة منذ سنوات عديدة.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 5 فبراير 2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري بكافة البنوك المصرية في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.15 جنيه للشراء.

30.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.15 جنيه للشراء.

30.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.26 جنيه للشراء.

30.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى “cib”

30.26 جنيه للشراء.

30.38 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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