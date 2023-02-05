الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

كم سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الأحد 5 فبراير عيار 925 في مصر

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار اليوم الأحد 5 فبراير 2023، في التعاملات الصباحية، حيث سجلت أونصة الفضة اليوم675.837 جنيها، بينما سجلت جنيه أمس جنيها 730.960 جنيها.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الاحد 5 فبراير 2023

وسجلت أسعار أونصة الفضة  675.837 جنيها.

سجلت الفضة النقية جرام عيار 999 سعر 21.69 جنيه.        

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 سعر 20.80 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 20.08 جنيه.

سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 19.50 جنيه.

سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 17.17 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة عيار 880 سعر  19.10 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة 28.90 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 31.26 جنيه.

قفزة في ارتفاع سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الخميس 2 فبراير عيار 925 في مصر

سعر سبيكة الفضة اليوم الاحد 5 فبراير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,545.19 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام  3,078.63 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 5,875.24 جنيها.

سعر كيلو الفضة اليوم الأحد 5 فبراير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا  7,226.54  جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 14,312.08 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو  28,201.15 جنيها.

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع اليوم الأحد 5 فبراير 2023

سجل سعر جرام الفضة 23.32 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة  725.327 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا  1,165.99 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام  2,331.99  جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 4,663.97 جنيه.

أسعار خواتم فضة حريمي الأحد 5 فبراير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,829.97 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام  11,659.94 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو  23,319.87  جنيه.

إرتفاع أسعار الفضة أسعار أسعار الفضة أسعار أونصة الفضة أونصة الفضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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