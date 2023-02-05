كم سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الأحد 5 فبراير عيار 925 في مصر

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار اليوم الأحد 5 فبراير 2023، في التعاملات الصباحية، حيث سجلت أونصة الفضة اليوم675.837 جنيها، بينما سجلت جنيه أمس جنيها 730.960 جنيها.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الاحد 5 فبراير 2023

وسجلت أسعار أونصة الفضة 675.837 جنيها.

سجلت الفضة النقية جرام عيار 999 سعر 21.69 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 سعر 20.80 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 20.08 جنيه.

سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 19.50 جنيه.

سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 17.17 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة عيار 880 سعر 19.10 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة 28.90 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 31.26 جنيه.

سعر سبيكة الفضة اليوم الاحد 5 فبراير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,545.19 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 3,078.63 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 5,875.24 جنيها.

سعر كيلو الفضة اليوم الأحد 5 فبراير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 7,226.54 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 14,312.08 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 28,201.15 جنيها.

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع اليوم الأحد 5 فبراير 2023

سجل سعر جرام الفضة 23.32 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 725.327 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,165.99 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,331.99 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 4,663.97 جنيه.

أسعار خواتم فضة حريمي الأحد 5 فبراير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,829.97 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 11,659.94 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 23,319.87 جنيه.