سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الأحد 2023

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في بداية التعاملات بالبنوك استقرارًا ليبلغ سعر الدولار اليوم الأحد نحو 30.21 جنيه للشراء، و30.31 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري اليوم.

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر تحديث يومي

«الدستور» يستعرض آخر تحديث سعر الدولار اليوم الأحد 5 فبراير 2023 مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات بالبنوك المصرية حيث شهد سعر الدولار اليوم الأحد استقرارًا ليسجل 30.21 جنيه للشراء، و30.31 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق ليسجل 6740 ليرة للشراء، و6810 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في لبنان، بعد إعلان مصرف لبنان المركزي خفض سعرة الليرة اللبنانية، وفقدت الليرة نحو 97% من قيمتها، ليسجل سعر الدولار في لبنان ما بين 58000 و58300 ليرة للدولار في السوق السوداء.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

استقرت عملة البيتكوين اليوم الأحد 5 فبراير أمام الدولار الأمريكي في بداية التعاملات لتسجل 20.752.63 دولار، كما شهدت عملة البيتكوين حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في سعرها خلال الفترة الماضية في سابقة لم تشهدها هذه العملة منذ سنوات عديدة.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 5 فبراير 2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري بكافة البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.15 جنيه للشراء.

30.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.15 جنيه للشراء.

30.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.26 جنيه للشراء.

30.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى “cib”

30.26 جنيه للشراء.

30.38 جنيه للبيع.

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