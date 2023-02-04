سعر الدولار اليوم السبت 4-1-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 2023 في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية، شهد استقرارًا حيث بلغ نحو 30.21 جنيه للشراء، و 30.31 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري اليوم.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر

يرصد «الدستور» أخر تحديث سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 2023 مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية، حيث شهد سعر الدولار اليوم السبت استقرارًا ليسجل 30.21 جنيه للشراء، و 30.31 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 2023 في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق ليسجل 6740 ليرة للشراء، و 6810 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 2023 في لبنان، ليسجل سعر الدولار في لبنان ما بين 58000 و58300 ليرة للدولار في السوق السوداء، وخلال الفترة الماضية وبعد إعلان مصرف لبنان المركزي خفض سعرة الليرة اللبنانية، وفقدت الليرة نحو 97% من قيمتها.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

استقرت عملة البيتكوين اليوم السبت 4 فبراير أمام الدولار الأمريكي في نهاية التعاملات لتسجل 20.752.63 دولار، كما شهدت عملة البيتكوين حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في سعرها خلال الفترة الماضية في سابقة لم تشهدها هذه العملة منذ سنوات عديدة.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري بكافة البنوك المصرية في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.15 جنيه للشراء.

30.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.15 جنيه للشراء.

30.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.26 جنيه للشراء.

30.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى “cib”

30.26 جنيه للشراء.

30.38 جنيه للبيع.

اقرأ ايضًا

سعر الدولار اليوم السبت 4 فبراير 2023 في بداية التعاملات الصباحية