الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 فى الصاغة المصرية

الذهب
الذهب

تراجع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في الصاغة المصرية، في حين شهدت البورصة العالمية لمعدن الذهب الأسبوع الماضي تراجع حادًا وصلت نسبته إلى 2.8 %؛ بفعل ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث تراجعت الأوقية بنحو 54 دولارًا، في حين افتتحت التعاملات بالأسواق العالمية عند مستوى 1916 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1964 دولارًا.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في الصاغة المصرية

ترجع سعر تداول المعدن النفيس في الأسواق المحلية وورش التصنيع في الصاغة المصرية نحو 5 جنيهات، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعًا في الدول العربية نحو 1715 جنيهًا، وسجلت الأوقية بالبورصة العالمية نحو 1864 دولارًا.

وشهد المعدن الأصفر تراجعًا هامشيًا في الأسواق المصرية، في حين واجهت البورصة العالمية تراجعًا حادًا في أسعار التداول، وهذا يعني انفصال نسبي بين السعر المحلي والسعر العالمي واستمرار التلاعب في أسعار التداول في السوق المحلي.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 

وإليكم سعر الذهب اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في الصاغة المصرية:

سجل جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 1948.5 جنيه.
الشراء 1931.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 1786.25 جنيه.
الشراء 1770.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 1705 جنيه.
الشراء 1690 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

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سجل جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1461.5 جنيه.
الشراء 1448.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1136.75 جنيه.
الشراء 1126.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 974.25 جنيه.
الشراء 965.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 730.75 جنيه.
الشراء 724.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

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سعر طن خردة الحديد والنحاس خلال تعاملات اليوم الأحد

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سعر شيكارة الجبس الأبيض والطوب والرملة والزلط بمستهل تعاملات يوم الأحد

سجل جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 13640 جنيه.
الشراء 14855 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.

سجلت أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1867$.
الشراء 1865$.
بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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