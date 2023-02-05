الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جناح الهيئة العامة الأبرز في معرض الكتاب على مدار أيامه (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

منذ بداية اليوم الأول من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب إقبالا ملحوظا وتوافد ضخم من قبل زوار المعرض.

ويعتبر جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأبرز ضمن أجنحة معرض الكتاب، حيث أنه لم يخلو يوما واحد من المواطنين، فمنذ اليوم الأول وحتى الوقت الحالي وقبل ساعات من اختتام فعاليات المعرض، وقد تصدر الجناح معرض الكتاب بالإقبال الشديد.

وقد تميز جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، بوجود العديد من الكتب في مختلف المجالات، بأسعار مميزة عن الأماكن الأخرى.

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ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

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وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

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ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.
 

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