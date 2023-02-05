أنشيلوتى يتحدى الأهلى: نسعى للفوز بكأس العالم للأندية

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن الهزيمة التي تعرض لها الفريق الملكي أمام ريال مدريد تؤلمهم كثيرًا بالنظر لفارق النقاط مع المتصدر برشلونة.

وشدد أنشيلوتي على ضرورة التركيز على كأس العالم للأندية، ومواجهة الأهلي في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وكان ريال مدريد قد تعرض للخسارة أمام ريال مايوركا بهدف نظيف في الدوري الإسباني، قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء المقبل في كأس العالم للأندية.

ويتصدر برشلونة الترتيب الآن بـ50 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد، وقد يوسع الفارق الليلة إلى 8 نقاط حال نجاحه في الفوز أمام إشبيلية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: كانت مباراة صعبة للغاية كما توقعنا، لم يكن لدينا أي حظ في التعامل معها.

وأضاف: "لقد سجلوا في وقت مبكر جدًا وكان الأمر صعبًا للغاية مع وجود العديد من الأخطاء، حاول الفريق حتى النهاية واستحققنا التعادل، أضعنا ركلة جزاء وأتيحت لنا الفرص في مساحة صغيرة جدًا".

وفيما يتعلق بالجدل حول فينيسيوس جونيور والمناوشات خلال المباراة مع لاعبي مايوركا، أكد أنشيلوتي: "كل ما حدث ليس خطأ فينيسيوس، يريد أن يلعب كرة القدم ثم يستفزونه، هذا ما يحدث، عليك تغيير التركيز، لأن الجميع يعتقد أنه خطأ فينيسيوس، عليك أن تنظر إلى ما حدث معه في المباراة".

وشدد: "علينا التفكير في كأس العالم للأندية التي نرغب في الفوز بها، ثم سنعود للقتال في الدوري الإسباني حتى النهاية لم ننته بعد، هناك الكثير من المباريات المتبقية، يمكن أن يحدث أي شيء في كل مباراة، لا بد لي من دراسة ما يحدث لتجنب الأخطاء".