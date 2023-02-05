الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

13 فبراير.. صندوق النقد العربي يعقد ندوة حول الأزمات المالية

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

يعقد صندوق النقد العربي يوم 13 فبراير الجاري، ندوة (عن بعد) حول الأزمات المالية وأسبابها، حيث تستعرض الندوة أهم النظريات الاقتصادية لأسباب وأنواع الأزمات المالية، واستجابة السياسات، وتأثير الأزمات المالية المختلفة على الشركات والمصارف والدول. 

وتركز الندوة على آليات الانتقال التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات، مثل الرافعة المالية، والمبيعات الاضطرارية، والمسارعة بسحب الأموال من المصارف، والترابط، ودرجة التعقيد، وتستند الدورة على أمثلة من الأزمات المالية ودراسات حالات.

المؤهلات المطلوب توفرها في الحضور

الندوة موجهة إلى: المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى والعليا العاملين في البنوك المركزية.

ويعقد صندوق النقد العربي غدًا دورة تدريبية (عن بعد) لمناقشة السياسة المالية العامة والاستقرار والنمو، ومن المقرر أن تستمر الدورة حتى يوم 9 فبراير 2023، مضيفًا أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعميق فهم المشاركين حول دور سياسة المالية العامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستدامة.

وأضاف صندوق النقد العربي، عبر موقعه الإلكتروني أن الدورة التدريبية تركز على الجوانب الرئيسة لقابلية السياسة المالية للاستمرار، وتستخدم ضمن منهجها أسلوب الحلقات التطبيقية ودراسات الحالة ذات الأهمية على المستوى الإقليمي.

المؤهلات المطلوب توفرها في المرشح

الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى والعليا العاملين في وزارات المالية، يفضل أن يحمل المشارك شهادة جامعية في الاقتصاد أو المالية أو ما يعادلها من خبرات عملية.

كان صندوق النقد العربي قد عقد دورة تدريبية يوم 30 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2023 حول تشخيص القطاع النقدي، حيث تهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للقطاع النقدي، بما في ذلك موقف السياسة النقدية، ومواطن الخطر في القطاع النقدي.

صندوق النقد العربي الأزمات المالية الندوة النظريات الاقتصادية المصارف

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الخطاط خضير البورسعيدي

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية هدم ضخمة فى القدس المحتلة.. الأسبوع الجاري

وصفها نتنياهو بـ"اللحظة التاريخية".. كيف ستسفيد إسرائيل من افتتاح سفارة التشاد؟

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟