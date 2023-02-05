13 فبراير.. صندوق النقد العربي يعقد ندوة حول الأزمات المالية

يعقد صندوق النقد العربي يوم 13 فبراير الجاري، ندوة (عن بعد) حول الأزمات المالية وأسبابها، حيث تستعرض الندوة أهم النظريات الاقتصادية لأسباب وأنواع الأزمات المالية، واستجابة السياسات، وتأثير الأزمات المالية المختلفة على الشركات والمصارف والدول.

وتركز الندوة على آليات الانتقال التي تؤدي إلى تفاقم الأزمات، مثل الرافعة المالية، والمبيعات الاضطرارية، والمسارعة بسحب الأموال من المصارف، والترابط، ودرجة التعقيد، وتستند الدورة على أمثلة من الأزمات المالية ودراسات حالات.

المؤهلات المطلوب توفرها في الحضور

الندوة موجهة إلى: المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى والعليا العاملين في البنوك المركزية.

ويعقد صندوق النقد العربي غدًا دورة تدريبية (عن بعد) لمناقشة السياسة المالية العامة والاستقرار والنمو، ومن المقرر أن تستمر الدورة حتى يوم 9 فبراير 2023، مضيفًا أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعميق فهم المشاركين حول دور سياسة المالية العامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستدامة.

وأضاف صندوق النقد العربي، عبر موقعه الإلكتروني أن الدورة التدريبية تركز على الجوانب الرئيسة لقابلية السياسة المالية للاستمرار، وتستخدم ضمن منهجها أسلوب الحلقات التطبيقية ودراسات الحالة ذات الأهمية على المستوى الإقليمي.

المؤهلات المطلوب توفرها في المرشح

الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى والعليا العاملين في وزارات المالية، يفضل أن يحمل المشارك شهادة جامعية في الاقتصاد أو المالية أو ما يعادلها من خبرات عملية.

كان صندوق النقد العربي قد عقد دورة تدريبية يوم 30 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2023 حول تشخيص القطاع النقدي، حيث تهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للقطاع النقدي، بما في ذلك موقف السياسة النقدية، ومواطن الخطر في القطاع النقدي.