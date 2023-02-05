خضير البورسعيدى: انتصار السيسى طلبت منى إنشاء مدرسة للخط للأطفال

قال الخطاط خضير البورسعيدي، إنه افتتح 3 فروع من مدرسة خضير البورسعيدى؛ مؤكدًا افتتاح فروع منها فى مكتبات مصر العامة قريبا، إضافة إلى أن السيدة انتصار السيسى طلبت منه تقديم كتاب للأطفال بلوحاته وخطوطه وكذلك إنشاء مدرسة للخط للأطفال فى المرحلة الابتدائية، وهو ما يعكف عليه الآن.

أضاف البورسعيدى، خلال ندوة "لقاء مع" ضمن فعاليات القاعة الرئيسية ببلازا ١؛ التى تديرها ريهام إبراهيم ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى 54، والتى بدأت منذ قليل، أن المعلم يستطيع جذب الأطفال بسهولة فى عملية التعلم الأولية وتشكيلهم، لافتا إلى أن مدة الدراسة في مدرسته عامين، لافتًا إلى أن الخط الكوفى من أكثر الخطوط التى يتعلق بها الدارسون من الأطفال فى مدرسته.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وشهدت بوابات أرض المعارض الدولية، الأحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين؛ لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.