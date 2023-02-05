الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توقيع مذكرة تفاهم بين «إيجاس» و«ترانسجاز» الرومانية لتعزيز التعاون بمجال نقل الغاز

خلال التوقيع
خلال التوقيع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني، نيكولاي تشوكا، مساء اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين "الشركة المصرية للغازات الطبيعية - إيجاس" وشركة "ترانسجاز" المُشغِّل الرسمي لشبكة نقل الغاز الطبيعي في رومانيا؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال نقل الغاز الطبيعي.

ووقع مذكرة التفاهم كل من: المهندس مجدي جلال، العضو المنتدب التنفيذي لـ "إيجاس"، وآيون ستروين، مدير عام "ترانسجاز" الرومانية.

وعلى هامش التوقيع، قال المهندس مجدي جلال إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "ترانسجاز" الرومانية؛ يستهدف تعميق التعاون بين مصر ورومانيا في مشروعات تطوير البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي، وكذلك لتبادل المعرفة والمهارات والخبرة الفنية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم ستكون فرصة لعقد شراكات بين الطرفين في مشروعات تستهدف تنويع طرق إمداد ونقل الغاز وتعزيز أمن الطاقة، لتسهيل الانتقال إلى قطاع طاقة منخفض الكربون عبر دمج المصادر المتجددة في مزيج الطاقة بالبلدين.

وتابع "جلال" أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث موضوعات: القوانين الأوربية، وانظمة سوق الغاز، والإصلاحات في قطاع الطاقة، وتسعير الغاز الطبيعي.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً اليوم، لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة. 

البنية التحتية الدكتور مصطفى مدبولي المصادر المتجددة تعزيز التعاون المشترك دكتور مصطفي مدبولي نيكولاي تشوكا وزراء مصر ورومانيا

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