رئيس المجلس الوطنى بأذربيجان تزور الأهرامات

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، رئيسة المجلس الوطني لجمهورية أذربيجان والوفد المرافق لها، بحضور النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم.

واصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية، تضمنت زيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، ومعبد الوادي.

وفي نهاية الزيارة، أعربت رئيسة المجلس الوطني لأذربيجان عن سعادتها بزيارة الأهرامات وما شاهدته من عظمة الحضارة المصرية العريقة، وحرصت على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارتها.

وفى ذات السياق، استقبلت قلعة صلاح الدين الأيوبي بمنطقة القلعة وفدًا من حفظة القرآن الكريم المشاركين في المسابقة العالمية التاسعة والعشرون للقرآن الكريم والتي تستضيفها مصر وتنظمها وزارة الأوقاف المصرية بمشاركة متسابقين ومحكمين من أكثر من 60 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد المتسابقين نحو 108 متسابقين.