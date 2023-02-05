حبس مستريحة أدوات التجميل بالطالبية

قررت النيابة العامة، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، عقب قيامها بالاستيلاء على أكثر من 4 ملايين جنيه من عدة أشخاص من محافظة الجيزة، بزعم توظيفها في أدوات التجميل.

البداية تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، يفيد بورود عدة بلاغات ضد "ن.م"، ربة منزل- وتقيم دائرة القسم بتضررهم لاستيلائها على أموال بعض الأشخاص بغرض التجارة، وإعطائهم قيمة الربح ثم لاذت بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات وإخطار جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المشكو في حقها، بعد هروبها عامًا كامل، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم رقم 1897، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة المختصة.