السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم مصر الكامل للأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، والدور المهم الذي يقوم به اتحاد الصحفيين العرب في دعم الصحافة والقارئ العربي وفقًا لعاجل فضائية "إكسترا نيوز".



كما أكد الرئيس السيسي، أهمية مواصلة تحديث دور الصحافة باستمرار والتوازن بين مقتضيات المنافسة من جانب، والعمق والموضوعية في الطرح اللذين يميزان العمل الصحفي على الجانب الآخر.



وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الصحافة عمومًا والعربية على وجه الخصوص تواجه أوضاعًا جديدة فرضها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للغاية.



من جانبهم أعرب أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب عن تقديرهم لمكانة مصر الرائدة في العالم العربي ودورها السياسي الراشد والمسئول على المستويات العربية والإقليمية والدولية.



يذكر أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا مع الرئيس السيسي بشأن تعزيز الدور الحيوي للصحافة العربية.