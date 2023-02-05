الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم مصر الكامل للأمانة العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب، والدور المهم الذي يقوم به اتحاد الصحفيين العرب في دعم الصحافة والقارئ العربي وفقًا لعاجل فضائية "إكسترا نيوز".


كما أكد الرئيس السيسي، أهمية مواصلة تحديث دور الصحافة باستمرار والتوازن بين مقتضيات المنافسة من جانب، والعمق والموضوعية في الطرح اللذين يميزان العمل الصحفي على الجانب الآخر.


وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الصحافة عمومًا والعربية على وجه الخصوص تواجه أوضاعًا جديدة فرضها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للغاية.


من جانبهم أعرب أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب عن تقديرهم لمكانة مصر الرائدة في العالم العربي ودورها السياسي الراشد والمسئول على المستويات العربية والإقليمية والدولية.


يذكر أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا مع الرئيس السيسي بشأن تعزيز الدور الحيوي للصحافة العربية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتحاد الصحفيين العرب الصحفيين العرب لقاء السيسي مع اتحاد الصحفيين العرب اكسترا نيوز

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صور

ندوة نحن والتاريخ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

مناقشة كتاب البابا تواضروس الثانى سنوات من المحبة لله والوطن

ندوة المجلس القومى للأمومة والطفولة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سفيرة إسرائيل تتعرض إلى السرقة فى دولة إفريقية.. ما القصة؟

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل