«القاهرة الاخبارية»: الصين تعرب عن أسفها لاستخدام أمريكا القوة فى أحداث المنطاد

كشف يحيى تشو شيوان الباحث في العلاقات الدولية من دبي، المشهد المتوتر بين الصين وأمريكا، معلقًا أن الحكومة الصينية أكدت مرارًا أن دخول منطاد صيني مدني تابع لها إلى المجال الجوي الأمريكي «غير مقصود» وبكين لا يمكن لها اختراق سيادة أي دولة.

وتابع «شيوان» خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على قناة القاهرة الإخبارية، أن مدير مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أجرى محادثات هاتفية مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، وناقش الجانبان كيفية التعامل مع هذا الأمر والتوصل إلى تجنب سوء التقدير وإدارة الخلافات، معلقا: «للأسف الشديد نرى مهاجمة لمقاتلات أمريكية للمنطاد الصيني المدني في هذا الوقت وهكذا أعربت الخارجية الصينية عن استيائها لاستخدام واشنطن القوة في إسقاط المنطاد».

وأردف أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية شهدت توترا مستمرا منذ السنوات الماضية، ولكن تعمل بكين على تحسين العلاقات الثنائية وقد أظهرت النية الصادقة لتحسين هذه العلاقات، ولكن الولايات المتحدة لا تتوقف في الشؤون الداخلية لبكين، على سبيل المثال زيارة مسؤول أمريكي تايوان والجميع يعلم أن تايوان خط أحمر بالنسبة لها.

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الصينية عن أسفها في تعامل الولايات المتحدة باستخدام القوة في إنزال المنطاد المدني الصيني، الذي دخل الأجواء الأمريكية.