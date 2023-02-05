الشوط الأول.. أسوان يتقدم على الداخلية بثنائية فى الدورى الممتاز

أنهى فريق أسوان، الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه الداخلية، بتقدم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "بتروسبورت" في إطار الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد خالد، هدف التقدم لأسوان في الدقيقة الثانية، لكن سمير فكري من إدراك التعادل للداخلية، في الدقيقة 27 عبر ركلة جزاء، قبل أن يسجل محمد حمدي زكي، الهدف الثاني لـ"زهرة الجنوب" في الدقيقة 40.

وشهد الشوط الأول، سجالًا بين الفريقين اللذين تبادلًا المحاولات والفرص الضائعة.

الشوط الأول، بدأ هجوميًا من أسوان الذي افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية، عن طريق أحمد خالد، بعد تلقيه تمريرة من عماد فتحي؛ ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس الداخلية.

وبعد الهدف، انحصر اللعب، في وسط الملعب، دون خطورة على كلا المرميين.

الدقيقة 18.. ركلة ركنية للداخلية نُفذت لتصل إلى محمد نجيب لكن مرر الكرة برأسه إلى مصطفى فوزي الذي فشل في التعامل معها لتمر من أمامه وتخرج إلى ركلة مرمى لأسوان.

الدقيقة 21.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أسوان على رأس محمد حمدي زكي الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 27، حصل الدخلية على ركلة جزاء، نفذها سمير فكرى بنجاح، محرزًا هدف التعادل لفريقه.

الدقيقة 33.. حصل محمد ناجي، لاعب أسوان، على بطاقة صفراء بعد تدخل من جانب أحمد سيد عبد النبي.

الدقيقة 36.. سدد محمد حمدي زكي، مهاجم أسوان، كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأقدام المدافعين.

الدقيقة 39، حصل فريق أسوان على ركلة جزاء، بعد لجوء الحكم لتقنية الفار، بداعى وجود تدخل عنيف من جانب محمد نجيب مدافع الداخلية على قدم محمد حمدي زكي، مهاجم أسوان.

الدقيقة 40، سجل محمد حمدي زكي، الهدف الثاني لأسوان في مرمى الداخلية عبر ركلة جزاء، بعدما سدد اللاعب الكرة ليتصدى لها محمد مجدي حارس الداخلية، ثم تصطدم بالعارضة، قبل أن تصل إلى مهاجم أسوان، الذي يضع الكرة برأسه في الشباك.

وواصل الفريقان، تبادل الهجمات دون أن تسفر عن جديد، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسوان، بهدفين مقابل هدف.