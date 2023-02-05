الزراعة: طرح لحوم صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بمنافذ الوزارة

قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس صندوق التامين على الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، إن الصندوق يعمل علي مضاعفة جهوده لتقديم مختلف الخدمات لمربي الماشية والفلاحين وزيادة المعروض من اللحوم بمختلف المنافذ التابعة لوزارة الزراعة ومنافذ صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية، موضحًا أنه تلاحظ تضاعف أعداد الحيوانات المؤمن عليها تأمين صحي عادى خلال الشهرين الماضيين إنعكست علي زيادة أعداد عجول التربية بمختلف المشروعات التابعة للصندوق.

أضاف صابر، في تصريحات، الأحد، إن هذه الخدمات تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والاقتصاد القومي المصري، مشيرا إلى إنه تم تدعيم محطة التسمين إحدى مشروعات غرب النوبارية التابعة لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية بكميات من العجول الجاموس للتسمين وبيع لحومها بمنافذ البيع التابعة للصندوق وتحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء خير مزارعنا لأهلينا والذى تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

أوضح رئيس صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية إنه يوجد منافذ ثابتة بمشروعات غرب النوبارية بالبحيرة وكذلك بطنطا محافظة الغربية وكذلك منافذ متحركة بسيارات الصندوق ويتم البيع بأسعار مناسبة طبقاً لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

أشار صابر إلى أن الإرادة السياسية للدولة المصرية وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، انعكست علي تطوير أداء الصندوق وتحسين الخدمات المقدمة للمربين والمزارعين من خلال تحقيق طفرة غير مسبوقة في جميع مجالات وأنشطة الصندوق.

وأوضح رئيس صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية أن هذا الإقبال الشديد من المربين ومنتجى الثروة الحيوانية للتأمين الصحي على حيواناتهم يرجع لثقتهم الكاملة في خدمات الصندوق والخدمات التأمنية الشاملة التي يقدمها الصندوق لعملائه من المستأمنين بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية ونشر ثقافة التأمين الصحي العادى بين المربين والفلاحين منتجى الثروة الحيوانية.