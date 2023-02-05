الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بتذليل العقبات لتنفيذ المشروعات المتعثرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعًا موسعًا مع وكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات والقطاعات التنفيذية لمتابعة المشروعات المتعثرة بكل القطاعات منها مشروعات قطاعات الصحة والري والشباب والرياضة والمياه والصرف الصحي والطرق والأوقاف والزراعة، وذلك بحضور عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري عموم الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة. 

واستعرض "مختار" كل مشروع من المشروعات على حدة في القطاعات المختلفة، واستمع إلى شرح مفصل عن كل جوانب المشروع وبدايته والموقف التنفيذي له والمعوقات التي تعترض التنفيذ. 

وأكد "مختار" ضرورة إعطاء دفعة قوية للعمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وتضافر جهود الأجهزة التنفيذية مع الشركات المنفذة للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المقررة.

كما وجّه "مختار" بضرورة العمل الجاد لتذليل كل العقبات التي تعترض التنفيذ لبعض المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية ورؤساء الوحدات للمراكز والمدن والأحياء التي تتم في نطاقها تلك المشروعات.

كما صرح الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بتصعيد فريقي كلية الهندسة تحت إشراف الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، وكلية علوم وهندسة الحاسب تحت إشراف الدكتور إبراهيم فتحي معوض لنهائي مسابقة هاكاثون جامعة بنها للحكومة الذكي، وتأتي مشاركة طلاب جامعة المنصورة الجديدة في هاكاثون جامعة بنها للحكومة الذكية في ضوء رؤية مصر 2030  لتحول مصر نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة ويشجع الابتكار والبحث والتطوير كجزء رئيسي من هذه الرؤية، فقد تمكن فريقان من جامعة المنصورة الجديدة من كلية علوم وهندسة الحاسب وكلية الهندسة من التأهل للتصفيات الخاصة بالمسابقة.

وأوضح "عميد كلية الهندسة" أن فكرة المسابقة للطلاب المشاركين كانت نابعة من  التغيرات المناخية التي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة معدلات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي الذي تسبب في ذوبان كميات كبيرة من الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر، وبالتالي هذه التغيرات أدت إلى زيادة هطول الأمطار وأصبح الهدف الرئيسي للعديد من المدن هو حل مشكلة السيول.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية اجتماع المشروعات

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