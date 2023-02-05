خالد الصاوى يبدأ تصوير دوره في «الكتيبة 101» الأسبوع المقبل

يبدأ الفنان خالد الصاوي تصوير دوره فى المسلسل الدرامى الجديد "الكتيبة 101"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023 الأسبوع المقبل.

و يشارك في مسلسل الكتيبة 101 كلا من آسر ياسين، وعمرو يوسف، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر ومازالت الشركة المنتجة للعمل تتفاوض مع عدد من النجوم للانضمام لبطولة المسلسل الذي دخل السباق الرمضاني في اللحظات الأخيرة .

ومسلسل "الكتيبة 101" من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى ويواصل السيناريست كتابة أحداث العمل المكون من 30 حلقة حيث تم تسليم 10 حلقات للجهة المنتجة لبدء التصوير للحاق بالسباق الرمضاني .

ويشهد المسلسل الاستعانة بعدد من مصممى المعارك من أحد الدول الأجنبية، كما سيتم تصويره فى أكثر من وحدة تصوير لإنجاز عدد كبير من المشاهد والحلقات قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتدور أحداث العمل حول أبطال الكتيبة 101 وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين والجماعات الإرهابية داخل سيناء.

- خالد الصاوي يشارك في 4 مسلسلات

فى سياق آخر، يواصل النجم خالد الصاوى تصوير دوره فى عدد من الأعمال الدرامية حيث يشارك خلال الموسم الرمضاني المقبل في 4 مسلسلات دفعة واحدة ومنهم الكتيبة 101، كما يشارك فى بطولة مسلسل "مذكرات زوج" مع الفنان طارق لطفي، وهو عمل مكون من 15 حلقة، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، ويشاركهما البطولة عائشة بن أحمد، ونور خالد النبوي، وغيرهم من الفنانين.

كما يواصل تصوير دوره فى مسلسل "سره باتع" للمخرج خالد يوسف، في أولى تجاربه الدرامية على شاشة التليفزيون،

ويجسد الصاوي شخصية مهمة فى أحداث المسلسل، ليعود بهذا العمل للتعاون مع خالد يوسف بعد غياب 4 أعوام، حيث قدما سوياً فيلم "كارما" والذى عرض فى السينما عام 2018، وشارك فى بطولته عمرو سعد، وغادة عبد الرازق، وزينة، وماجد المصرى.

وتدور أحداث مسلسل "سره الباتع" بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر عام 1798.

ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 نجم ونجمة من الفنانين المصريين والعرب، أبرزهم حسين فهمي، وعمروعبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، وأحمد عبد العزيز، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، والتونسية رانيا التومي، والسوري نضال نجم.

كما انضم خالد الصاوى مؤخرا لابطال مسلسل " صراع الفصول" أمام الفنانة دنيا سمير غانم ،والمقرر عرضه أيضا في شهر رمضان المقبل ويشاركهم البطولة بيومى فؤاد، وسيد رجب، ومحمد سلام، وسلوى خطاب، ومن اخراج اسلام خيرى.