الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق جلسات التشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز أسيوط

جانب من الحوار المجتمعي
جانب من الحوار المجتمعي

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم انطلاق جلسات التشاور لمناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2023/2024) والخطة متوسطة الأجل (2022/2025) بمركز وأحياء المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم البدء بعقد جلسة تشاور بمركز ومدينة أسيوط وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة للجلسات والتي تشمل مراكز وأحياء المحافظة وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي.

وأكد أهمية تلك الجلسات خاصة وأنها تعقد بمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم بالمشاركة في تلك الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع القطاعات وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

حضر الجلسة التي عقدت بقاعة مدرسة الخديجة يوسف الثانوية بمدينة أسيوط ، النائب علاء سليمان عضو مجلس النواب وومصطفى بدران عضو مجلس النواب وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ويحيى زكريا أبو رحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة وأحمد ثابت وشنودة صليب نائبا رئيس المركز ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة بأسيوط والأب عاموس بسطا ممثلا عن الكنيسة الارثوذوكسية بأسيوط والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم وعشرات الأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأوضح المحافظ أن جلسة التشاور التي تم عقدها بمركز ومدينة أسيوط قد شهدت مناقشات ومقترحات واستفسارات عديدة استمرت بضع ساعات حيث تم التركيز على الاحتياجات والخدمات والمرافق التي يحتاجها فعليًا المواطنين بقرى المركز لإدراجها بالخطة الاستثمارية خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوى التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات والتى تضمنت مقترحات بالتوسع فى مشروعات الصرف الصحي والمياه وتحسين الانارة واستكمال مشروعات الرصف بالقرى بعد استكمال توصيل المرافق الاساسية بالقرى.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم ادراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2023 – 2024) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) حتى يتثنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية للاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم على أن تستمر باقي جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة.

جانب من الحوار المجتمعي
جانب من الحوار المجتمعي
جانب من الحوار المجتمعي
جانب من الحوار المجتمعي
جانب من الحوار المجتمعي
جانب من الحوار المجتمعي
جانب من الحوار المجتمعي
جانب من الحوار المجتمعي
التنمية المحلية بصعيد مصر الخدمات المقدمة للمواطن الخطة الأستثمارية للمحافظة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر توفير حياة كريمة للمواطنين حياة كريمة للمواطنين مجلسي الشيوخ والنواب

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

ندوة المجلس القومى للأمومة والطفولة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا