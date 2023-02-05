الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرفها الآن| نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول بالجيزة

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

تصدر البحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول محرك البحث "جوجل" من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد ظهور النتيجة في عدد من المحافظات منها القاهرة والدقهلية، ومن ثّمَ ينتظر باقي الطلاب نتيجتهم.

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نتيجة الصف الأول الثانوي في محافظة الجيزة 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتائج الامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب أولى ثانوي 2023 متاحة الآن في المدارس لجميع الطلاب وأولياء الأمور وهي معلقة في افنية المدارس، وبالتوازي أتاحت بعض المدارس النتيجة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

رابط معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 في محافظة الجيزة 

في السياق ذاته، أوضحت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل المختلفة، حرصت على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، مشيرة أن يوم غد الإثنين الموافق 6 فبراير 2023 هو موعد الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي.

خطوات التظلم على نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

- يقوم ولى أمر الطالب بعمل تظلم فى اليوم الثانى من إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول.

- يقدم ولى الأمر طلب التظلم فى المدرسة والإدارة التعليمية.

- يقوم بسداد الرسوم المقررة للتظلم على كل مادة يرغب فى التظلم فيها.

- يقوم ولى أمر الطالب يسدد قيمة التظلم عن المادة الواحدة لدى المسئول المالى بالمدرسة.

- يرفق بالطلب القسيمة الدالة على سداد مبلغ التظلم وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

- ومن بعد تقديم طلب التظلم، يتم فحص طلب التظلم للتأكد من عدم وجود أجزاء من الإجابة غير مقدره.

- الخطأ فى جمع الجزئيات بالدرجات بكل سؤال على حدة من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات النهائية على المرآة الخارجية لكراسة الإجاب.

- عدم احتساب الدرجة الأعلى فى الحالات المسموح بها.

- الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة.

- التأكد من إضافة الدرجة الأعلى للطالب بامتحانات أعمال السنة إلى مجموع درجاته بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

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